F1 2021, lo story mode Breaking Point ispirato a Drive to Survive punta in alto

F1 2021 vanterà uno story mode intitolato Breaking Point e ispirato al documentario Drive to Survive, che promette di essere forte e coinvolgente: ne hanno parlato gli sviluppatori di Codemasters.

In uscita il 16 luglio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, F1 2021 proverà insomma a mischiare le carte rispetto alle precedenti edizioni, puntando su di una carriera a base narrativa che cercherà di catturare il fascino della Formula Uno e dei suoi protagonisti.

"Se consideriamo che Breaking Point rappresenta un sostanziale cambiamento rispetto a ciò che facciamo solitamente, siamo davvero entusiasti perché la qualità di questo story mode ci sembra eccellente", ha dichiarato il game director Lee Mather.

"Sapete, per un team di sviluppo che si occupa di giochi di guida realizzare un comparto narrativo con tanto di scene in CG è qualcosa di inedito, che prende le distanze da quello che abbiamo fatto in passato."

"Credo che tutti qui non vedano l'ora di capire come Breaking Point verrà percepita dagli utenti e come questi si rapporteranno alla storia, ai personaggi e al viaggio che bisogna intraprendere in questa modalità, anche perché abbiamo affidato questo compito a due autori professionisti."

"Non sono un grandissimo fan del calcio, ma giocherei senz'altro la modalità Il Viaggio di FIFA o quella di Madden. Dunque sì, credo che ci sia spazio per questo tipo di contenuti, e sono convinto che la connessione con Drive to Survive andrà a solleticare l'interesse degli appassionati."