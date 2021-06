PES 2022: la demo del "New Football Game" di Konami è disponibile su PS5, PS4 e Xbox

Con una mossa assolutamente a sorpresa, Konami ha dato la possibilità di partecipare all'Online Performance Test del suo "New Football Game". In altre parole dovrebbe trattarsi del primo assaggio del gioco conosciuto ufficiosamente come PES 2022. Questa demo è disponibile per il download su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One. La demo sarà disponibile dal 24/06/2021 al 08/07/2021.

Per partecipare basta visitare lo store ufficiale della propria console, scaricare "New Football Game Online Performance Test" e lanciare il gioco. Non occorre pre-registrarsi per poter partecipare al test. Qui potrete trovare la pagina di New Football Game Online Performance Test su Xbox Game Store, mentre questa è la pagina PS Store.

Ecco come viene presentata l'iniziativa: "KONAMI è felice di annunciare che una nuova esperienza calcistica sarà presto disponibile! Di conseguenza, prima del lancio ufficiale il gioco entrerà in fase open beta con le caratteristiche descritte qui di seguito.

Lo scopo di questa fase di testing è valutare la qualità del matchmaking online e la connessione ai server. Nota: le meccaniche di gioco, il bilanciamento, le animazioni e la grafica sono ancora in fase di sviluppo e riceveranno migliorie prima del lancio ufficiale.

Precisato ciò, vorremmo invitarti a partecipare a questa open beta e a condividere con noi il tuo feedback sull'esperienza di gioco. Lo apprezzeremmo moltissimo."

La demo servirà per testare il gioco cross-gen tra utenti di PlayStation4 e PlayStation5 e quelli Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.

Cosa ne pensate?