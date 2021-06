Sea of Thieves, PokéRadar e il 16 Bit sul canale Twitch di Multiplayer.it

Nel programma di oggi del canale Twitch di Multiplayer.it abbiamo il solito mix di imperdibili appuntamenti, adatta davvero a tutti i palati. Per esempio giocheremo alla nuova espansione di Sea of Thieves, esploreremo tutte le novità del mondo dei mostri tascabili in PokéRadar e andremo ad ricordare il passato nel 16 Bit.

Si partirà, infatti, alle 15 con la barba di Francesco Pardini e PokéRadar. Si tratta di un appuntamento imperdibile nel quale il nostro esperto di mostri tascabili andrà a spiegare e scoprire tutte le novità da parte di The Pokémon Company, sugli amatissimi pokémon.

Alle 16, poi, sarà il turno di Francesco Serino che aprirà la scatola dei ricordi nel suo 16 Bit. In queste ore si festeggiano i 30 anni di Sonic, ma anche i 25 anni del Nintendo 64 e si Super Mario 64. Non mancheranno argomenti di cui parlare, dunque.

Alle 21, poi, Francesco Serino e Luca Porro si imbarcheranno sul loro vascello e partiranno all'avventura con il nuovo DLC di Sea of Thieves dedicato ai Pirati dei Caraibi. Cosa combineranno?

