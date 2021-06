Metroid Dread fa tornare Metroid: Zero Mission e Fusion tra i best seller su eShop

Metroid Dread è stata una delle sorprese del Nintendo Direct all'E3 2021, a quanto pare con notevole successo di pubblico, considerando che dal suo annuncio anche i vecchi capitoli della serie sono tornati nella classifica dei giochi più venduti sul Nintendo eShop di WiiU, addirittura.

In assenza di informazioni su Metroid Prime 4, Nintendo ha intanto presentato Metroid Dread, che si presenta come un progetto molto interessante: sviluppato da MercurySteam, il gioco torna all'impostazione più tradizionale della serie come un action platform 2D con elementi di esplorazione e avventura, così come erano i capitoli originali.

Ebbene, a quanto pare c'è così tanta voglia di Metroid che gli utenti sembra si siano lanciati all'acquisto dei vecchi capitoli sulla Virtuale Console di WiiU, dove in particolare Metroid: Zero Mission e Metroid Fusion risultano essere i giochi più venduti nelle ore scorse, al primo e secondo posto.



In entrambi i casi si tratta di giochi per Game Boy Advance, giocabili su WiiU attraverso la Virtual Console integrata e sono tra i migliori capitoli dell'intera serie, entrambi strutturati nella maniera più classica. Se non altro, speriamo anche che questo rinnovato interesse possa spingere Nintendo a rivedere le proprie politiche e magari reinserire la Virtual Console su Nintendo Switch, visto che evidentemente molti utenti la vorrebbero e sono costretti a tornare su WiiU per accedervi.

Per quanto riguarda Metroid Dread, abbiamo visto trailer gameplay e data di uscita dal Nintendo Direct dell'E3 2021, oltre a uno speciale sullo spaventoso ritorno di Samus.