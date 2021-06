Italian Video Game Awards 2021: le nomination per i premi videoludici italiani

IVGA sarà dunque trasmesso l' 1 luglio 2021 in diretta live su Twitch dal Museo delle Navi Antiche di Pisa, con una serata condotta live e in presenza e caratterizzata anche da vari ospiti e rappresentanti di aziende del mercato videoludico che si alterneranno sul palco.

IIDEA, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, ha dunque annunciato le nomination della nona edizione degli Italian Video Game Awards, noti anche come IVGA. Come avvenuto l'anno scorso, gli IVGA 2021 premieranno i migliori videogiochi made in Italy durante la prima giornata di First Playable , evento organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission che connette gli sviluppatori italiani con i publisher e investitori internazionali.

Italian Video Game Awards 2021 è la nona edizione dell'iniziativa che premia i migliori videogiochi made in Italy , di cui vediamo le nomination di quest'anno nelle varie categorie previste, in attesa della premiazione che avverrà l'1 luglio 2021.

Presente una giuria internazionale, composta da varie figure del settore, che dopo aver selezionato i finalisti avrà il compito di scegliere i vincitori degli IVGA 2021 tra queste categorie e di stabilire a chi attribuire le prestigiose statuette per Outstanding Individual Contribution e Outstanding Italian Company, i premi per il professionista e per lo studio di sviluppo che più si sono contraddistinti nel corso dell'anno. La giuria è composta da Chris Dring (GamesIndustry.biz), Alex Hutchinson (creative director di Journey to the Savage Planet, Far Cry 4, Assassin's Creed 3, Spore, Sims 2 e altri), Rami Ismail (sviluppatore indie di Ridiculous Fishing, Luftrausers), Ryan Lambie (Wireframe), Eugene Maleev (Business Head di Xsolla), Liana Ruppert (Game Informer) e Chris Schilling (Edge).

"L'obiettivo degli Italian Video Game Awards è di celebrare i videogiochi Made in Italy e promuovere la loro conoscenza presso un pubblico più ampio e internazionale. I videogiochi finalisti di questa edizione ben rappresentano la diversità della produzione creativa italiana e siamo felici che possano avere una vetrina così importante" ha dichiarato Thalita Malago, Direttore Generale di IIDEA. "Siamo grati alla Giuria per l'importante e delicato lavoro svolto in questi mesi e onorati che autorevoli rappresentanti internazionali del settore abbiano voluto far parte del nostro progetto dedicandosi alla selezione dei candidati con impegno e imparzialità durante il processo di valutazione. Non ci resta che augure buona fortuna a tutti i finalisti!"