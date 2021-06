UnMetal, provato

Ora il buon Unepic Fran (il nome con cui è normalmente conosciuto il buon Francisco) ha però deciso di allontanarsi dal genere che lo ha consacrato nella nicchia dei bravi autori indipendenti, per inseguire un'altra delle sue passioni: i titoli MSX. E, prevedibilmente, il nostro non ha scelto un gioco a casaccio di quella storica libreria, bensì uno dei più noti al mondo, quel Metal Gear da cui è partita l'intera epica kojimiana.

Francisco Tellez de Meneses è un autore di videogiochi che forse non moltissimi conoscono, ma che dalla soleggiata Barcellona è riuscito a sfornare ben due titoli indie di successo, il tutto sorretto esclusivamente da una manciata di collaboratori e da un sacco di passione per i classici. E ok, Unepic e Ghost 1.0 non saranno certo i videogiochi esteticamente più impressionanti in circolazione, eppure si tratta di metroidvania estremamente competenti, senza contare che non è certo facile creare titoli di quel tipo con un level design all'altezza delle aspettative degli appassionati.

Le volpi sono meglio dei serpenti

UnMetal, una guardia con problemi alla vescica

La prima cosa che si nota di UnMetal è la cristallina volontà di mettere in campo una narrativa ben lontana dall'arguta mescolanza di fantapolitica e intrigo che sta alla base della saga di Kojima. L'opera di Fran è, a tutti gli effetti, una parodia, che parte da premesse assurde e si sviluppa in modo sempre più demenziale, sfruttando il fatto di essere a tutti gli effetti un racconto vissuto attraverso i ricordi del protagonista. E il vostro alter ego, Jesse Fox, non è quel che si potrebbe definire "un individuo comune", e non solo per il misto di indumenti militari e voce rauca che ricordano molto da vicino un altro protagonista ben più noto. Jesse viene infatti catturato mentre sta pilotando un elicottero militare russo e accusato a casaccio di crimini che non ha commesso, il tutto mentre afferma di essere un civile e di non sapere perché si trovava da quelle parti.

Non vi sembra particolarmente strambo? Allora non avrete problemi ad accettare la sua capacità di recuperare della carta igienica scadente da un bagno prendendo a pugni la ceramica, di parlare via radio con un colonnello apparentemente morto da mesi, o di inventarsi di sana pianta una miriade di altri eventi assurdi che hanno portato alla sua cattura. In poche parole, l'intera trama di Unmetal si basa sui vaneggiamenti di una sorta di cosplayer impazzito di Solid Snake, che cerca a modo suo di spiegare come è arrivato in una sala da interrogatorio dopo aver messo a soqquadro una enorme base militare.

UnMetal, un elicottero sospetto

Sinceramente, abbiamo trovato molto furba questa soluzione. Evitando di trattare tematiche particolarmente pesanti o profonde, Unmetal punta tutto sull'umorismo e, seppur non sempre le battute facciano centro, è frequentemente spassoso ascoltare le follie di Jesse mentre si avanza per la mappa. In più, la sua funzione di narratore non è solo di contorno: va a modificare il gameplay in modo sensibile, con trasformazioni della mappa e situazioni assurde che mutano senza preavviso il ritmo di gioco.