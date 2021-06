GTA 5: Godzilla sbarca a Los Santos con tanto di Alito Atomico grazie a questa mod

A Los Santos abbiamo visto letteralmente di tutti in questi anni. Rapine, festini, folli corse in macchina e tanto altro. Quindi non ci stupisce più di tanto che da oggi è possibile incontrare anche Godzilla tra le attrazioni della città. Tutto questo è possibile grazie alla mod di GTA 5 creata da JulioNIB, che ha introdotto la possibilità di controllare il re dei mostri e scatenare tutta la sua potenza. Può usare persino il feroce Alito Atomico.

C'è da dire che il crossover tra le due serie è più esaltante del previsto, anche grazie all'ottimo lavoro svolto da JulioNIB che ha creato una versione spettacolare del mostro, con effetti, suoni e luci davvero azzeccati. La potenza di Godzilla è visibile nella facilità con la quale il lucertolone spazza via macchine, elicotteri e persone di fronte a sè.

L'assenza di un vero e proprio motore fisico per gestire la distruttibilità degli edifici limita un po' l'impatto della devastazione del mostro, ma il caos che è in grado di scatenare è comunque notevole. La mod di JulioNIB è ancora in sviluppo, ma l'autore ha già postato diversi filmati piuttosto promettenti sullo stato dei lavori.