State of Play: spunta una data, non confermata

In rete sta circolando una data in cui teoricamente dovrebbe svolgersi il prossimo State of Play. Diverse fonti, tutte rigorosamente anonime, parlano dell'8 luglio 2021 come del giorno in cui Sony terrò il suo nuovo evento generale, in cui presenterà i suoi prossimi giochi.

Quindi niente State of Play monografico tipo quelli di Returnal o Horizon Forbidden West. Naturalmente per ora non c'è niente di confermato, anche perché alcune delle gole profonde non danno una data precisa, ma parlano semplicemente di "inizio luglio" come del periodo per l'evento. Ergo, prendete il tutto con le dovute cautele e non date niente per scontato.

Stando ad alcune delle fonti anonime, il nuovo State of Play potrebbe essere simile agli eventi di presentazione delle PlayStation Experience, ma anche in questo caso è tutto basato su supposizioni. Molti si aspettano che durante il nuovo State of Play vengano mostrati Death Stranding Director's Cut, la vociferata espansione di Ghost of Tsushima e altri titoli segreti che Sony potrebbe lanciare entro l'anno. Staremo a vedere se sarà così.