Doki Doki Literature Club Plus! avvertirà i giocatori quando ci saranno le scene più forti

Doki Doki Literature Club Plus! avviserà i giocatori quando staranno per arrivare le scene più disturbanti. Nonostante l'aspetto apparentemente da commedia, chi ha giocato l'originale sa che la visual novel di Team Salvato ha un'anima davvero oscura e che i momenti traumatici non mancano. Insomma, è facile farsi ingannare e proprio per questo quando accadono certe cose si può rimanere particolarmente sconvolti.

Purtroppo è difficile parlare di Doki Doki Literature Club Plus! senza fare spoiler, anche perché Monika non approverebbe, quindi dovete accontentarvi di un po' di vaghezza.

Comunque sia state tranquilli, perché gli avvisi dei contenuti più forti sono disattivabili dal menù delle opzioni, quindi è possibile fruire Doki Doki Literature Club Plus! senza anticipazioni di sorta. Tenendoli attivi comunque, si saprà cosa sta per accadere in anticipo, così da decidere come affrontarlo.

Per il resto vi ricordiamo che Doki Doki Literature Club Plus! dovrebbe essere ormai pronto e sarà lanciato il 30 giugno 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.