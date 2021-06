Nintendo: il CEO di Illumination è un nuovo director, da Cattivissimo Me al film di Mario

Nintendo annuncia in via ufficiale l'ingresso di Chris Meledandri, CEO dello studio Illumination e produttore della serie Cattivissimo Me, nel consiglio d'amministrazione della compagnia.

Meledandri era stato nominato già a maggio come nuovo componente, ma l'ufficialità è arrivata soltanto durante il meeting generale annuale degli azionisti di Nintendo, che si è tenuto nei giorni scorsi. Noto come producer di Cattivissimo Me e Minions, si tratta del primo occidentale a ricoprire il ruolo di director esterno per Nintendo.

Dopo aver passato circa 10 anni all'interno di 20th Century Fox, Meledandri ha fondato Illumination nel 2007, avendo peraltro supervisionato anche le operazioni riguardanti Blue Sky Studios, tra le quali anche la serie Ice Age.

C'è peraltro un altro collegamento diretto tra le compagnie in questione, che coinvolge sempre Meledandri: si sta occupando infatti della produzione del film d'animazione su Super Mario, che verrà prodotto proprio da Illumination in collaborazione con Nintendo.

Questa nuova introduzione potrebbe rientrare, su un piano più generale, nella volontà di Nintendo di espandere la propria influenza nell'ambito dell'animazione: lo scorso aprile, il presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, aveva riferito di voler cercare di spingere su questo aspetto, con la creazione di nuovi contenuti d'animazione legati ai propri franchise e che fosse dunque necessario trovare dei partner strategici in questo settore.

L'elezione di Meledandri nel ruolo di Outside Director per Nintendo ha dunque un significato piuttosto profondo in questo senso, simboleggiando anche la volontà della compagnia di espandersi nel settore cinematografico.