Call of Duty: Black Ops Cold War, torna Hijacked, qualche consiglio su come affrontarla

Nella Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops Cold War torna all'interno della rotazione multigiocatore 6v6 Hijacked una delle mappe più amate di Black Ops II. Per tutti coloro che non la conoscessero, ma anche per i veterani che vogliono sapere quello che è cambato, Activision ha condiviso qualche consiglio su come affrontarla al meglio.

Hijacked è una mappa divertente, caotica e frenetica, e metterà alla prova i riflessi. Ambientata su di uno spettacolare Yatch di lusso disperso in mezzo al mare, questa mappa non lascerà un secondo per respirare tranquillamente e andrà aggredita al meglio.

Hijacked è piccola, stretta e progettata per la battaglia continua. Le squadre partono dal ponte di poppa (dietro) o di prua (avanti), con la possibilità di posizionarsi in una delle due cabine della mappa o di correre al ponte centrale da babordo (sinistra) o tribordo (destra).

La mappa Hijacked di Black Ops Cold War

A babordo, troverai la vasca e la passerella sospesa che possono distogliere l'attenzione dalla parte centrale. Le docce coperte sono sul ponte centrale e forniscono protezione dai nemici che sparano dalle cabine.

La capanna a tribordo è un posto imperdibile in cui non manca mai una bella lotta corpo a corpo. Escine vincitore per assicurarti un ottimo punto per tendere imboscate a tutti i nemici sul ponte centrale.

Le cabine sono simili alle case di Nuketown, con il piano terra angusto e le finestre dei primi piani una di fronte all'altra al centro della mappa. Al piano terra troverai una scala che porta alla sala macchine, una scorciatoia stretta che attraversa tutta la nave in lunghezza.

Come in Nuketown, avrai la tentazione di correre alla cabina e salire alla finestra del primo piano per avere una panoramica sul campo. Anche se è sicuramente una strategia che potrebbe funzionare, le cabine sono due delle destinazioni più gettonate della mappa. Per vincere in Hijacked, dovrai sfruttare tutto lo yacht.

Sfrutta le linee di tiro lunghe sui fianchi per eliminare i nemici che usano mitragliette o altre armi corpo a corpo da una distanza di sicurezza. Oppure puoi passare del tempo sul ponte inferiore a studiare la sala macchine per trasformarla da una trappola a un'opportunità per scontri a corto raggio. A tribordo, usa le barche come riparo per affrontare i nemici che arrivano dalla cabina o dai fianchi; a poppa, sfrutta la piscina per nasconderti. Impara il momento migliore per tuffarti nel bel mezzo dell'azione e quando sarebbe meglio fuggire per recuperare la posizione. Hijacked fornisce tante opportunità strategiche, che potrai scoprire e migliorare con ogni partita giocata.

La mappa Hijacked di Black Ops Cold War

Se cerchi divertimento a basso costo, con l'RC-XD non si sbaglia mai. Fallo volare sul ponte centrale o su un obiettivo e fallo esplodere. Una torretta robot ben posizionata sul ponte laterale o alla finestra del primo piano può fare meraviglie contro gruppi di nemici, soprattutto se ti metti a combattere al suo fianco. Oppure puoi prendere in mano la situazione con il nuovo cannone portatile.

Tutti gli attacchi terra-aria sono opzioni valide, soprattutto in modalità a obiettivi sul ponte, dove ci sono pochi ripari aerei. Prova Attacco al napalm per bloccare temporaneamente un percorso o scegli Attacco d'artiglieria e distanzia bene i tre colpi per sfruttarli al massimo.

Quando il cielo è libero, Elicottero di supporto è un'ottima scelta, ma pensa anche che i nemici sul ponte possono ritirarsi a poppa o a prua e sparare dei razzi alle minacce aeree. Se un membro dell'altra squadra si dedica al supporto dei compagni, è probabile che venga fatto fuori con facilità. Raid aereo è la scelta giusta per liberare il ponte in un solo colpo oppure, per ottenere punti, puoi usare H.A.R.P. per avere informazioni sui movimenti nemici.

In Dominio e Postazione, il centro della mappa è ancora più importante perché diventa il luogo in cui si trova la bandiera B nella prima modalità e diverse colline nella seconda. Non dimenticare di usare la sala macchine come punto di passaggio e ricorda di usare Sistema Trophy quando sei a guardia di una zona delimitata.

In Cerca e distruggi, ma anche in Controllo, la battaglia diventa un po' meno caotica e più strategica. Gioca a queste modalità per scoprire tutti gli angoli di questa mappa e per imparare come sfruttare al massimo tutte le linee di tiro. Stana gli operatori nemici e sfrutta le posizioni migliori quando ti avvicini a zone molto frequentate.

La mappa Hijacked di Black Ops Cold War

In Uccisione confermata, le piastrine dei compagni sono importanti quanto quelle nemiche. Soprattutto in grandi scontri in cui si perdono più piastrine contemporaneamente. Puoi lanciare una granata fumogena e raccogliere più piastrine possibili prima che la zona si riempia di nemici. Prova a combattere a poppa o a prua per eliminare i giocatori solitari e prendere le loro piastrine lontano dalle aree più frequentate.