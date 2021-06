Ratchet & Clank: Rift Apart Graphic Contest, i vincitori del concorso di GameStopZing

Dopo alcune settimane di attesa, fondamentali per raccogliere tutte le adesioni e scegliere le opere d'arte migliori, GameStopZing ha decretato i vincitori del Ratchet & Clank: Rift Apart Graphic Contest. Non è stato semplice decidere, ma ecco tutti i bellissimi disegni premiati.

Il contest chiedeva di ideare e realizzare un disegno originale ritraente Ratchet, Clank e Rivet in un altro universo Sony, inserendo almeno 3 oggetti di una lista fornita dagli organizzatori. In questo modo c'era spazio per scatenare la creatività, ma anche sufficienti regole in comune per dare una sorta di continuità a tutte le opere.

Si classifica al primo posto il disegno di Massimiliano Sepich, e si aggiudica una console PlayStation 4 PRO 2TB 500 Million Limited Edition e una Gift Card PlayStation Store dal valore di €50,00.

Primo premio Ratchet & Clank Rift Apart Graphic Contest

Massimiliano Sepich ha riprodotto un crossover tra Ratchet, Clank e Rivet e il ricercatissimo gioco Jak X: Combat Racing. Oltre all'originalità del titolo scelto in cui trasporre gli eroi di Rift Apart, gli organizzatori hanno apprezzato tutto di questo disegno, dall'armonia dei colori alla scena rappresentata, a quel senso di dinamismo e all'inserimento in modo armonioso e spiritoso dei tre oggetti della lista.

Si classifica al secondo posto il disegno di Lorenzo Zap Papazzoni, e si aggiudica un Kit Periferiche PlayStation 5 composto da Dualsense (Midnight Black o Cosmic Red), Headset Pulse 3D e Telecomando Media, e il gioco Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5).

Secondo premio Ratchet & Clank Rift Apart Graphic Contest

Lorenzo ci ha portato nel vivo di uno scontro tra Kratos, Atreus, Ratchet e il povero Clank contro un temibile troll di God of War. Un'atmosfera cupa degna di una boss-fight, in cui i protagonisti sono impegnati nell'azione, spezzata però dal rocambolesco volo di Clank e dal mostro in secondo piano che, perplesso, si ritrova un martello di gomma in mano.

Infine, si classifica al terzo posto il disegno di Gabriele Bonelli, e si aggiudica il gioco Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) e un Dualsense Midnight Black o Cosmic Red.

Terzo premio Ratchet & Clank Rift Apart Graphic Contest

L'immenso lavoro di dettaglio e la bravura nell'eseguire un disegno tradizionale così ricco di particolari ha fatto scegliere il disegno di Gabriele Bonelli come terzo posto. Un disegno che, oltre a riprendere una scena viva, ricca di azione e di colori contrastanti, nasconde al suo interno, in modo armonioso, molti degli oggetti della lista da noi stilata.