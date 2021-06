Xbox Series X|S e Xbox One, luglio 2021: i giochi migliori del mese

Questo mese arrivano inoltre la versione next-gen dell'ispiratissimo A Plague Tale: Innocence, la rinnovata esperienza di guida di F1 2021 con la sua carriera a base narrativa, il promettente twin stick shooter futuristico The Ascent e Resident Evil Re:Verse, ovverosia il modulo multiplayer competitivo dell'ultimo capitolo della serie Capcom.

Fra i giochi più importanti di luglio 2021 per Xbox Series X|S e Xbox One spicca senza dubbio Microsoft Flight Simulator: l'eccezionale simulatore di volo approda sulla console della casa di Redmond dopo aver conquistato milioni di utenti su PC, pronto a nuove evoluzioni aeree.

A Plague Tale: Innocence

A Plague Tale: Innocence, Amicia e Hugo in uno degli scenari della campagna.

In uscita su Xbox Series X|S il 6 luglio

A Plague Tale: Innocence debutta a luglio con la versione next-gen, ancora più bella e ispirata sul piano tecnico, catapultandoci nel mezzo della guerra dei cento anni. Il gioco racconta la storia di Amicia e Hugo, due ragazzini braccati dalla santa inquisizione e accusati di aver in qualche modo diffuso la peste fra i borghi di un'Europa medievale tanto affascinante quanto inquietante.

Muovendoci all'interno di scenari pieni di insidie, accompagnati da una costante tensione che ben si raccorda con i meccanismi stealth del gameplay, dovremo muoverci in maniera silenziosa per superare le guardie e raggiungere un luogo sicuro, oppure ricorrere a una torcia e sfruttare la fobia per i topi al fine di creare una barriera fra noi e i nostri inseguitori.

Nel caso siate interessati, questa è la nostra recensione di A Plague Tale: Innocence.