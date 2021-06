Unmaze, la recensione di una labirintica avventura narrativa tra luce e ombra

Ci sono però degli elementi indubbiamente interessanti in tutto questo, a partire proprio dal soggetto del racconto, per arrivare ad alcune meccaniche di gioco che sfruttano degli insospettabili gimmick da vecchia scuola Nintendo, facendo le dovute proporzioni. In ogni caso, bisogna tenere presente che si tratta soprattutto di un racconto interattivo , sul cui sviluppo abbiamo però un certo grado di influenza, attraverso varie scelte.

La recensione di Unmaze racconta di una particolare avventura narrativa per piattaforme mobile a base di labirinti, mitologia greca modernizzata, luce e ombra. È prima di tutto un esperimento narrativo, una di quelle digressioni artistiche nell'ambito dei videogiochi che spesso offrono ben poco dal punto di vista del gameplay e si concentrano soprattutto su "esperienze" in termini di racconto o semplicemente contemplazione estetica, e tutto sommato anche questo titolo di ARTE Experience (il nome dice già tutto) non sfugge più di tanto a questa catalogazione.

La storia di Ariadne, Theseus e Asterion

La storia si ispira liberamente ad alcune figure della mitologia greca, ma calate in un contesto completamente diverso e moderno, pur rimanendo sospesa in una dimensione misteriosa visto che quello rappresentato nel gioco non è chiaramente il normale mondo terreno.

Il giocatore assume il ruolo di Ariadne, una ragazza che ha appena perso la madre e si ritrova a dover guidare due ragazzi, Asterion e Theseus, fuori da strani labirinti in cui sono finiti in maniera misteriosa. L'introduzione non spiega praticamente nulla e i vari rapporti tra i personaggi, così come i diversi caratteri e vari retroscena di ognuno dei tre, emergono solo sulla distanza, attraverso i dialoghi costanti in quella che è a tutti gli effetti una sorta di visual novel. Veniamo così a scoprire che Asterion è il fratello di Ariadne, dal carattere un po' scontroso e tenebroso, tendente al pessimismo e al vittimismo e con possibili scatti d'ira, mentre Theseus è il fidanzato della protagonista, più solare ma non meno "ruvido" sotto diversi aspetti, soprattutto perché non sembra correre buon sangue tra i due ragazzi.

La grafica disegnata in bianco e nero di Unmaze ricorda un po' le figure di Escher

Ariadne riesce a vedere i due attraverso un cristallo ed è l'unica che può guidarli fuori dai labirinti, scegliendo per loro (con il tocco sullo schermo da parte del giocatore) la strada da seguire e l'obiettivo da raggiungere. Il tutto mentre si cerca di capire come ci si sia trovati in questa situazione, cosa siano questi labirinti e in quale dimensione si trovino i due, e al contempo anche cercando di risolvere delle evidenti fratture che ci sono nei rapporti fra i tre protagonisti.

Il racconto si svolge essenzialmente attraverso i dialoghi tra Ariadne e i due ragazzi in maniera alternata e consente un certo grado di interazione nella scelta delle frasi da dire, che sottendono atteggiamenti diversi di volta in volta: si può scegliere di essere più energici o più protettivi, cosa che può avere conseguenze leggermente differenti anche a causa dei caratteri praticamente opposti dei due giovani, ma quello che modifica effettivamente l'andamento della storia è soprattutto il tempo passato in compagnia di uno o dell'altro, cosa che dipende direttamente dalla meccanica di gioco.