Mario Golf: Super Rush e Techtonik nel pomeriggio Twitch del canale di Multiplayer.it

Un altro pomeriggio interessante ci aspetta su Twitch, per quanto riguarda il canale di Multiplayer.it, grazie almeno a un paio di appuntamenti a cui consigliamo di non mancare. C'è il gameplay di Mario Golf: Super Rush da seguire, oltre al classico Techtonik con Pierpaolo.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa ci aspetta: dopo la solita Pausa Caffè attualmente in corso, con Luca Porro e Francesco Serino, su cui vi consigliamo di fiondavi appena possibile, alle ore 16:00 tornerà il classico Techtonik con Pierpaolo Greco. Il nostro baldo eroe sarà protagonista della rubrica tecnologica di Multiplayer.it, dove tornerà a parlare di tutte le novità tecnologiche emerse in questi ultimi giorni con i consueti approfondimenti e la possibilità di rispondere a dubbi e domande tra commenti e chat. In particolare, la puntata di oggi è dedicata soprattutto a Windows 11 e alla sua beta ufficiale, con un po' di valutazioni su quanto provato finora a ampio spazio dedicato alle domande degli utenti.

Il Techtonik di oggi è dedicato a Windows 11 e la sua beta ufficiale

Alle 17:00 sarà il turno di Mario Golf: Super Rush, la nuova esclusiva Nintendo Switch, che verrà giocata in diretta dalla Redazione. Avrete dunque modo di vedere come ce la caviamo con questo nuovo capitolo della storica serie Nintendo, che sta già convincendo un po' tutti anche dopo la nostra recensione pubblicata nei giorni scorsi. A seguire, alle ore 19:00 sarà il turno di Runeterra con FireZ, mentre alle ore 21:30 andrà in onda "Mix & Match powered by Monster Energy" da MGW.

Vediamo dunque il riepilogo degli appuntamenti di oggi: