Demon Slayer, il cosplay di Nezuko di Mangoecos è lontano dall'essere demoniaco

Demon Slayer è balzato velocemente in vetta ai soggetti preferiti dei cosplayer, come dimostra anche in questo caso il cosplay di Nezuko Kamado, uno dei personaggi più amati della serie, da parte di Mangoecos, modella particolarmente attiva in ambito manga e anime.

Nezuko è uno dei personaggi principali di Demon Slayer e cattura facilmente l'attenzione di qualsiasi spettatore fin dalla prima puntata della serie, vista l'empatia che si sviluppa in maniera naturale per la sorella del protagonista Tanjiro, colpita da una notevole sventura ma rimasta, con il fratello, tutto ciò che rimane della famiglia Kamado.

La ragazza si ritrova semi-trasformata in un demone da Muzan Kibutsuji, dopo l'attacco che ha distrutto la madre e i fratelli di Tanjiro, e che spinge quest'ultimo ad imparare a combattere per vendicarsi e possibilmente far tornare normale la sorella.

A causa della sua condizione intermedia, Nezuko sembra dotata di due personalità molto distinte: quella più umana è rimasta simile a quella originale, anche se la coscienza è ovviamente diversa. In queste condizioni, appare come una ragazza timida e riservata ma molto legata al fratello.

Tuttavia, Nezuko è anche in grado di combattere e, quando libera il suo potere di demone, diventa forte e feroce, attaccando a testa bassa chiunque minacci l'incolumità del fratello o chi consideri comunque parte della famiglia o vicino a questa. Nelle foto di Mangoecos che vediamo in questa pagina, la cosplayer si basa sulla versione non trasformata di Nezuko, decisamente somigliante anche grazie a una riproduzione praticamente perfetta dei vestiti originali.