Final Fantasy 7 Remake, il cosplay di Tifa di candylion.cos è pronto all'azione

Tifa di Final Fantasy 7 Remake (e naturalmente Final Fantasy 7) è un personaggio classico per i cosplay, uno di quelli di cui prima o poi tutte le cosplayer devono indossare i panni, visto il richiamo che ha sul grande pubblico. È un po' come una prova del nove, come dimostra questa interpretazione di candylion.cos, che ha realizzato una Tifa pronta all'azione e particolarmente dinamica.

Il costume in sé è realizzato in modo praticamente perfetto e riprodotto in ogni minimo dettaglio, pettinatura compresa. candylion.cos però, invece di abbandonare Tifa in una qualche posa canonica, sceglie di portarla all'aperto, facendole affrontare il mondo esterno come se fosse in azione.

Per i pochi che non la conoscessero, Tifa è uno dei personaggi più amati di Final Fantasy 7, sia per la sua avvenenza, sia per la sua combattività. La sua figura femminile è in contrasto con quella di Aeris, decisamente più angelica.

Per tutti gli amanti dei cosplay, segnaliamo anche il cosplay di Ellie firmato likeassassin, il cosplay di Nobara Kugisaki di jessblazecosplay, il cosplay di Aeter e Xiangling di Loon, il cosplay di Isaac Clarke di sunlightofastora e il cosplay di Himiko Toga di Bukkitbrown, tra gli ultimi che abbiamo pubblicato.