Marvel's Avengers: update di luglio 2021, tutte le novità

Marvel's Avengers si avvicina all'update di luglio 2021. Il prossimo mese il gioco di Square Enix e Crystal Dynamics proporrà varie novità, tra le quali vi sarà la possibilità permanente di giocare le missioni usando più copie dello stesso eroe (precedentemente questa possibilità era stata introdotta in un evento a tempo). La funzione è stata reinserita in risposta al feedback positivo dei giocatori.

Non si tratta però dell'unica novità dell'update di luglio 2021. Dovete infatti sapere che la Patrol Mode di Marvel's Avengers non arriverà più questo mese ma è stata spostata dopo il rilascio dell'espansione War for Wakanda. In sostituzione, Crystal Dynamics proporrà "molti nuovi contenuti" inclusi "Omega-Level Threat: Family Reunion" e il multigiocatore Mega Hives.

Vi ricordiamo anche che il gioco è recentemente stato aggiornato per correggere un problema che causava la comparsa a schermo dell'indirizzo IP dei giocatori PS5. Marvel's Avengers, inoltre, riceverà ad agosto la già citata espansione War for Wakanda, che introdurrà in modo gratuito l'eroe Black Panther.

Parlando proprio di War for Wakanda, vi ricordiamo che potete vedere trailer e data di uscita annunciati questo mese.