Echoes of Mana annunciato con un trailer: è un free-to-play per sistemi mobile

Square Enix ha annunciato Echoes of Mana con un trailer, che trovate in testa alla notizia. Si tratta di un nuovo capitolo della celebre serie di giochi di ruolo d'azione, in questo caso pensato appositamente per sistemi mobile, ovverosia iOS e Android. Quindi stiamo parlando di un free-to-play con microtransazioni e meccaniche da slot machine, che sarà disponibile nel 2022, in data ancora da destinarsi.

Stando al poco che si vede nel trailer, come spesso avviene su mobile il gioco raccoglierà molti dei personaggi principali della serie, probabilmente sbloccabili con tiri di fortuna, come avviene anche per altri titoli simili. L'annuncio è arrivato in occasione dello streaming per il trentesimo anniversario della serie, da cui è probabile che molti si aspettassero qualcosa di ben diverso.

Purtroppo c'è da dire che titoli del genere in Giappone vanno per la maggiore, con milioni di giocatori pronti a spenderci sopra dei soldi, quindi è naturale che i publisher giapponesi abbiano sposato completamente certe meccaniche.