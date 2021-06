Project Dragon di IO Interactive durerà 10 anni, secondo un'indiscrezione

Stando a un'indiscrezione raccolta da Jez Corden di Windows Central, Project Dragon, il gioco esclusivo che IO Interactive starebbe sviluppando per Microsoft come esclusiva Xbox / PC, avrebbe una pianificazione dei contenuti di dieci anni. Tradotto in termini moderni, stiamo parlando di un live service che dovrebbe evolversi nel tempo.

Sulla carta stiamo parlando di un gioco di ruolo incentrato sui draghi, ma stando a Corden è davvero troppo presto per parlare del gameplay, visto che si trova nelle primissime fasi di sviluppo. Ciò che si sa è che si tratta di un progetto ambiziosissimo con un mondo connesso di stampo medievale, dominato dagli antichi e potenti rettili volanti.

A quanto si è capito, di Project Dragon se ne starebbe occupando il nuovo studio di IO Interactive fondato a Barcellona, mentre gli studi di Malmo e Copenhagen starebbero lavorando a un nuovo Hitman e a Project 007.

Naturalmente dovete considerare che si tratta di informazioni non ufficiali, quindi vanno prese con le dovute cautele. Oltretutto, dato che teoricamente Project Dragon è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, è probabile che molto di ciò che attualmente è sulla carta possa essere modificato durante la lavorazione. Considerate quindi il tutto come in divenire ed estremamente fluido.