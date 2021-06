Legacy of Kain Remastered potrebbe essere annunciato entro la fine dell'anno

Stando a una nuova indiscrezione, entro la fine dell'anno potrebbe essere annunciata l'edizione rimasterizzata della saga Legacy of Kain. La voce è stata raccolta dall'insider Special Nick e pare provenga dalla stessa fonte che gli ha parlato del reboot della serie Quake.

Stando a quanto riportato, Legacy of Kain Remastered potrebbe essere annunciato alla GamesCom o al Tokyo Game Show 2021. Naturalmente stiamo parlando di voci di corridoio, quindi vanno prese con le molle. L'ipotesi di un reboot della saga del vampiro Kain è circolata più volte negli ultimi anni, ma l'unico progetto che si è concretizzato in merito è stato un action online che ha avuto vita brevissima, tanto da non meritare nemmeno menzione.

Da notare che in realtà il rumor non chiarisce di cosa si stia parlando, ossia se anche il primo Legacy of Kain sarà rimasterizzato o se a essere ripresi saranno solo i capitoli da Soul Reaver in poi.

Qual è la credibilità di Special Nick? Recentemente il nostro ha riportato diverse informazioni poi rivelatesi accurate, come l'arrivo di Hades sull'Xbox Game Pass o quella sul video di Starfield. In attesa di verifica, lo svelamento dell'espansione Ghost of Ikishima per Ghost of Tsushima e ora questa.