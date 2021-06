Cyberpunk 2077: le performance hanno raggiunto livelli soddisfacenti, per CD Projekt Red

Stando ad Adam Kicinski, il CEO di CD Projekt Red, attualmente le performance di Cyberpunk 2077 hanno raggiunto un livello soddisfacente su tutte le piattaforme. Kicinski ha toccato l'argomento in occasione di una conferenza tenuta al WSE Innovation Day, dove ha dichiarato:

"Da questo punto vista abbiamo raggiunto un livello soddisfacente (parlava delle prestazioni di Cyberpunk 2077 ndr). Abbiamo anche lavorato per migliorare la qualità complessiva, di cui siamo ugualmente contenti. Ovviamente abbiamo rimosso bug e glitch visivi e continueremo a farlo. Con il tempo introdurremo anche miglioramenti ai sistemi di gioco, seguendo i commenti dei giocatori."

Questo fa capire perché CD Projekt Red non parla più delle performance di Cyberpunk 2077 come di uno dei problemi più impellenti da risolvere. Per il resto è difficile capire se il riferimento ai miglioramenti dei sistemi di gioco riguardi l'immediato futuro o il lancio di qualche grossa espansione. Teoricamente mancano ancora tutti i DLC gratuiti, quindi potrebbero essere utilizzati anch'essi come veicolo per introdurre qualche novità nel gioco base a livello di interfaccia. Staremo a vedere.