Serie Mana: un nuovo gioco per console è in sviluppo, ma è presto per annunciarlo

Un nuovo gioco della serie Mana è in sviluppo per console. A confermare l'esistenza del progetto è stato il producer Masaru Oyamada durante lo streaming per il trentesimo anniversario della serie, che però ha subito raffreddato gli animi affermando che lo sviluppo è ancora agli inizi e che per adesso non c'è niente da mostrare.

Durante lo stesso streaming è stato annunciato Echoes of Mana per sistemi mobile, un gioco di ruolo d'azione free-to-play con tutti i protagonisti della serie.

Nonostante la vaghezza, si tratta comunque di una buona notizia, dati gli anni passati dall'ultimo nuovo capitolo della serie Mana, uscito oltretutto per i soli sistemi mobile. In effetti è da quattordici anni che i fan aspettano qualcosa di più di una qualche remastered o di giochi simil slot machine in cui immergersi. A convincere Square Enix potrebbero essere stati proprio i recenti successi della serie, segno che come sempre i publisher vanno dove vanno le vendite.

La speranza, a questo punto, è che lo sviluppo vada bene e che si possa conoscere qualcosa in più del nuovo Mana quanto prima. Non aspettiamoci comunque notizie troppo a breve.