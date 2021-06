Legend of Mana: annunciato l'anime The Teardrop Crystal

Durante il live stream per il trentesimo anniversario della serie Mana, Square Enix ha annunciato Legend of Mana: The Teardrop Crystal, l'anime ufficiale di Legend of Mana, realizzato in collaborazione con Warner Bros. Japan.

L'animazione sarà affidata a Graphinica e Yokohama Animation Laboratory. Per adesso non si è visto nulla della serie, a parte un artwork:

Legend of Mana: The Teardrop Crystal

Durante lo stesso live stream è stato annunciato lo sviluppo di un nuovo gioco della serie Mana per console, di cui però non si sa ancora niente. Annunciato anche Echoes of Mana, un titolo mobile con meccaniche da slot machine in uscita nel 2022.

Insomma, la serie Mana è viva e vegeta e ora gli appassionati hanno diversi progetti da seguire per i prossimi anni.