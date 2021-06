Trials of Mana annunciato per sistemi mobile, con prezzo premium

In occasione del trentesimo anniversario della serie Mana, Square Enix ha annunciato l'arrivo su sistemi mobile di Trials of Mana, con prezzo premium. Per ora si conosce solo quello giapponese, che sarà di 2.940 yen (circa 25€), mentre la data d'uscita sarà il 15 luglio 2021.

Il gioco sarà virtualmente identico alle altre versioni, con solo l'interfaccia riadattata al touch screen. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Trials of Mana relativa alla versione PC/console, in cui ha scritto:

Trials of Mana esce in un periodo veramente infelice che mette sfortunatamente in risalto il suo budget limitato. Superando lo scoglio di una grafica non proprio all'ultimo grido, e di una regia che ricalca forse anche troppo fedelmente un titolo che non ha mai fatto della narrazione un suo punto di forza, ci si ritrova a giocare una bella favola piena di colore e di avventura, con un sistema di combattimento divertente e immediato che sostiene le partite successive grazie a una buona varietà di contenuti. Se non vivete di sola grafica e vi hanno stancato le trame troppo filosofiche, Trials of Mana potrebbe essere il gioiellino che volevate e che non sapevate di stare cercando.

Per il resto vi ricordiamo che durante lo stesso evento è stato annunciato lo sviluppo di un nuovo titolo della serie Mana per console. Annunciato anche Echoes of Mana, titolo mobile con meccaniche da slot machine. Infine, è stato presentato l'anime basato su Legend of Mana.