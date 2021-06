Midnight Caravan ha lasciato l’Accesso Anticipato, è un’avventura italiana di Gamera Interactive

L'avventura italiana Midnight Caravan ha lasciato l'Accesso Anticipato di Steam negli scorsi giorni, come annunciato a sorpresa da Gamera Interactive. Il gioco ha quindi raggiunto la versione 1.0 con un corposo aggiornamento che ha risolto alcuni dei problemi residui. Da notare che i contenuti dell'avventura sono rimasti praticamente invariati, visto che di fatto è sempre stata completa, come spiegato da Gamera stessa nel messaggio di annuncio della patch finale.

Inoltre, attualmente Midnight Caravan è in forte sconto per i saldi di Steam. Se vi interessa, potete acquistarlo per soli 2,49€ invece di 9,99€ (-75%). Un affare, per quello che sembra davvero un buon prodotto. Considerate che con il lancio il prezzo base non ha subito alcuna variazione.

Midnight Caravan racconta una storia di vendetta, intrighi, spionaggio e complotti che si svolge lungo la nostra amata penisola. Il protagonista è il capo di una piccola carovana formata da emarginati, di cui dovrà decidere il futuro tramite una ricca catena di scelte basate su alcune risorse e le occorrenze del caso.