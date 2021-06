Vesper, un video mostra tutta la demo di questo affascinante gioco italiano

Vediamo questo lungo video di gameplay di Vesper, che mostra la demo di gioco nella sua interezza. Si tratta di quasi mezz'ora da passare in compagnia di questo affascinante progetto italiano, che si presenta come un degno erede della tradizione dei vari Another World, Oddworld, Limbo e compagnia.

Naturalmente potete anche provarlo direttamente. Per farlo vi basta andare su Steam e scaricare la demo ufficiale. Lo potete fare dalla pagina di Vesper.

Leggiamo la descrizione di Vesper:

Vesper è un'avventura ispirata ai classici platform atmosferici degli anni '90, con una forte enfasi sulla furtività e sui puzzle ambientali. Seven è un piccolo androide perso in un mondo abbandonato, reso pericoloso dalle vestigie di un'antica civiltà. Inizialmente senza poteri, o abilità per sconfiggere i suoi inseguitori, Seven entra in possesso della Drive Gun, un'antica arma capace di assorbire la luce, controllare le menti e capovolgere le sorti dello scontro.

Scegli bene, e scegli in fretta, mentre macchine spietate ti danno la caccia in una serie di frenetici inseguimenti.

Nasconditi dai tuoi inseguitori e agisci furtivamente oltre le linee nemiche per raggiungere il tuo obiettivo.

Usa la Drive Gun per assorbire le fonti di luce e crea zone d'ombra in cui nasconderti.

Inietta le luci assorbite all'interno di antichi marchingegni, per aprirti nuove vie e attivare trappole mortali.

Controlla le menti dei tuoi nemici utilizzando la Luce e sbarazzatene dopo aver sfruttato le loro abilità.

Prendi il controllo del tuo destino e decidi le sorti della tua specie.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Vesper uscirà il 30 luglio 2021 per PC, acquistabile su Steam e GOG.