World of Warcraft? Il nuovo cosplay di Jessica Nigri è in realtà originale

Jessica Nigri sta creando un'intera linea di cosplay originali, anche se questa Frost Mage sembra uscita direttamente da World of Warcraft. La modella americana ha riutilizzato dei materiali e questo è il risultato: non male, vero?

Dopo le sue recenti interpretazioni di Krieg da Borderlands 2, Aela la Cacciatrice da The Elder Scrolls V: Skyrim, Persephone da Hades e Ciri da The Witcher 3: Wild Hunt, Jessica ha insomma deciso di prendersi del tempo per dar vita a qualcosa di inedito.

"Un altro personaggio originale che ho disegnato e creato utilizzando una serie di rimanenze!", ha scritto la modella nel suo post su Instagram. "Stavolta si tratta di una Snow Leopard. Ho ritrovato queste orecchie e la coda (...) rendendomi conto che non le avevo ancora utilizzate."

"Così ho creato questo cosplay. Immaginatela come una sorta di maga elementale, e scorrete le foto per vedere come ho costruito il costume partendo da ganci per la doccia, tende usate e piccole pietre."