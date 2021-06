Mario Golf: Super Rush batte Ratchet & Clank: Rift Apart, la classifica UK è sua

Mario Party: Golf Rush ha battuto Ratchet & Clank: Rift Apart nella classifica UK, conquistando la prima posizione al debutto e relegando l'esclusiva PS5 al terzo posto, dietro il blockbuster FIFA 21.

Avrete sicuramente letto nella nostra recensione di Mario Golf: Super Rush che il nuovo episodio della serie Nintendo è un titolo solido e divertente, dotato di un sistema di controllo validissimo sia con la rilevazione di movimento che senza.

In realtà, stando alle rilevazioni effettuate da GFK, le vendite del gioco non sono state straordinarie, come da tradizione per gli sportivi della casa giapponese: l'esordio del gioco in UK ha fatto segnare solo un +17,5% rispetto ai risultati di Mario Tennis Aces nel 2018.

Il calo per Ratchet & Clank: Rift Apart è stato invece consistente, un -78% che potrebbe destare persino preoccupazioni, non fosse per il fatto che il gioco di Insomniac Games ha in realtà venduto meglio nella seconda settimana che non nella prima.

