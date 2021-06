Ratchet & Clank Rift Apart: l'esclusiva PS5 vende ancora di più la seconda settimana in UK

Ratchet & Clank Rift Apart è la più recente esclusiva di PS5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment. La qualità del gioco è certificata, ma le vendite sono sufficienti? Pur non avendo numeri completi, sappiamo che il gioco ha venduto di più nella seconda settimana rispetto alla prima, in UK, ovvero uno dei mercati europei più grandi e ottimo indicatore del successo di software e hardware.

Precisamente, le vendite di Ratchet & Clank Rift Apart sono aumentate del +2% rispetto alla prima settimana. Potreste pensare che sia una modifica minima e quindi non di grande rilevanza, ma si tratta in realtà di un risultato assolutamente non comune. Di norma, infatti, le vendite dei giochi calano nella seconda settimana, anche del 70%. Sono pochi i titoli che riescono a mantenere vendite costanti e spesso si tratta di opere molto famose e dedicate a un pubblico casual (un esempio fra tanti, Just Dance).

Ratchet & Clank Rift Apart

I probabili motivi di questo successo sono il passaparola, conseguenza dell'alta qualità di Ratchet & Clank Rift Apart, e il fatto che sia stato venduto in bundle con PS5: molti appassionati hanno sfruttato l'occasione per ottenere console e gioco in un colpo solo, in pratica.

Ripetiamo che si tratta dei dati UK, quindi non possiamo sapere se a livello mondiale Ratchet & Clank Rift Apart stia facendo altrettanto bene, ma di certo è positivo che l'opera abbia registrato tali dati nel Regno Unito. Insomniac Games può quindi essere soddisfatta.

