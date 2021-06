Phasmophobia: update aggiunge nuovi fantasmi, lo sviluppatore Kinetic assume

Phasmophobia, il grande successo horror del 2020, continua a ricevere aggiornamenti. L'ultimo update introduce alcune novità, come nuovo tipi di fantasmi. Inoltre, il creatore del gioco e fondatore di Kinetic Games ha annunciato che ha assunto altri sviluppatori che lo aiuteranno ad ampliare il gioco.

Vediamo i dettagli dell'update di Phasmophobia:



Aggiunto il fantasma tipo Yokai

Aggiunto il fantasma tipo Hantu

Aggiunta la nuova sfida giornaliera: "Scatta una foto a un fantasma e tre stelle"

Aggiunta la nuova sfida giornaliera: "Scatta una foto all'acqua sporca"

Aggiunto un modo per resettare i dati di salvataggio corrotti (Kinetic dice di unirsi al discord ufficiale e chiedere aiuto in caso accada)

Aggiunto un filtro anti-volgarità per i nomi degli utenti e dei server

Aggiunto un pulsante di vendita nel negozio oggetti che permetterà di ottenere il 50% del prezzo di partenza

Aggiunto del testo per mostrare il nome del livello sotto la mappa nel furgone

Aggiunto un timer di conferma se cambi la tua risoluzione

Aggiunta una nuova mappa chiamata Willow Street House

La nuova mappa di Phasmophobia è una piccola casa nella quale non ci sono armadi o armadietti nei quali nascondersi: è stata pensata per fare in modo che i giocatori si nascondano dietro i mobili. Inoltre, quelli indicati sono solo i cambiamenti più importanti: vi sono varie risoluzioni di bug minori, che potete vedere su Steam.

