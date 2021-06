Forza Horizon 5, il meteo dinamico localizzato offrirà una varietà inedita

Forza Horizon 5 vanterà un meteo dinamico localizzato, ovverosia soggetto a cambiamenti in tempo reale che si verificano in diverse zone dello scenario e garantiscono in tal modo una varietà inedita.

Caratterizzato da una mappa 1,5 volte quella di Forza Horizon 4, Forza Horizon 5 sfrutterà le dimensioni del suo open world combinandole appunto con le variazioni delle condizioni climatiche.

"La cosa più bella del meteo dinamico di Forza Horizon 5 sta nel fatto che è localizzato", hanno scritto gli sviluppatori su Twitter, nell'ambito di un post accompagnato da un breve ma eloquente video.

"Ciò significa che potrete vedere una tempesta di sabbia in azione su di un'estremità della mappa, un temporale tropicale dall'altra parte e nel mezzo un sole abbagliante."

Questa tecnologia renderà possibile esporsi a condizioni climatiche contrapposte quando si attraversa lo scenario da parte a parte, in maniera davvero spettacolare e con tutto ciò che implica una situazione del genere.