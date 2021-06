Windows 11, aggiornamento gratuito disponibile all'inizio del 2022

Windows 11 sarà disponibile sotto forma di aggiornamento gratuito per gli attuali possessori di dispositivi con Windows 10, ma bisognerà attendere la prima metà del 2022.

Se avete letto il nostro speciale su Windows 11 con data d'uscita, prezzo, informazioni e funzioni, saprete che il lancio del nuovo sistema operativo di casa Microsoft è previsto entro la fine del 2021.

Questo periodo vale però solo per le nuove macchine equipaggiate nativamente con Windows 11, mentre appunto l'upgrade richiederà tempistiche diverse, come peraltro già accaduto in passato, anche per via delle questioni legate alla compatibilità.

Il rollout dell'aggiornamento per i sistemi con Windows 10 comincerà dunque nel 2022 e si protrarrà nella prima metà dell'anno, andando gradualmente a coprire tutte le macchine compatibili.

Naturalmente, se avete una fretta dannata di provare Windows 11, nulla vi impedisce di considerare l'acquisto di un nuovo PC in concomitanza con il debutto del sistema operativo.