Mana, la serie Square Enix festeggia il 30esimo anniversario con un evento in streaming

La serie Mana compie 30 anni, e per festeggiare il suo 30esimo anniversario, Square Enix ha organizzato una presentazione in livestream speciale, dalla quale possiamo aspettarci anche alcuni annunci sul futuro della serie, forse con nuovi capitoli e giochi in arrivo.

Al momento c'è il massimo riserbo sui contenuti dell'evento, ma sappiamo che questo verrà trasmesso il 27 giugno 2021 alle ore 11:00 di mattina secondo l'orario italiano. Questo verrà trasmesso attraverso YouTube, NicoNico e Twitter sui canali ufficiali di Square Enix e ovviamente riporteremo tutte le novità che emergeranno per l'occasione.

Arriva il 30esimo anniversario anche per la serie Mana

La trasmissione effettuerà una retrospettiva sui 30 anni di storia della serie Mana, a partire dal 1991 con l'uscita di Final Fantasy Adventure e fino al remaster di Legend of Mana in arrivo proprio il 24 giugno 2021, ma oltre alla celebrazione della storia ci saranno forse anche annunci riguardanti il futuro di Mana, visto che Square Enix non ha intenzione di seppellire la serie.

Potrebbero dunque emergere nuovi capitoli dopo il nuovo Legend of Mana, o forse altre iniziative legate proprio quest'ultimo remaster in uscita oppure nuovi remaster sui capitoli passati. Terremo dunque d'occhio la questione per il 27 giugno, nel frattempo vi rimandiamo al trailer dell'E3 2021 di Legend of Mana.