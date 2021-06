Forza Horizon 4: presto l'ultimo aggiornamento, Playground Games si concentrerà su Forza Horizon 5

Il 29 giugno 2021 sarà pubblicato l'ultimo aggiornamento per Forza Horizon 4. Da quel momento in poi, ordinaria amministrazione a parte, Playground Games, il team di sviluppo, passerà in forze a supportare l'appena annunciato Forza Horizon 5.

La notizia è stata data nell'ultimo episodio delle rubrica video Forza Monthly, dove Playground Games ha spiegato come il 37° aggiornamento di Forza Horizon 4 sarà anche quello definitivo. Ciò non significa che il gioco non riceverà più patch, ma solo che non avrà nuovi contenuti.

Dal 38° aggiornamento in avanti, saranno riproposti contenuti già visti nelle serie precedenti. Con precisione, quelle che vanno dalla serie 7 alla serie 32. Playground Games invita a considerarli come dei remix che uniscono i vecchi contenuti alle nuove caratteristiche di gioco.

Comunque sia, dopo il lancio di Forza Horizon 5, Playground Games vuole fare in modo che Forza Horizon 4 rimanga un'esperienza divertente. Purtroppo non ha svelato come intende procedere.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Forza Horizon 4 è disponibile per PC, Xbox Series X e S e Xbox One. Forza Horizon 5 sarà lanciato il 9 novembre 2021 sulle stesse piattaforme.