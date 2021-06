Nirvana Initiative da Spike Chunsoft: il seguito di AI: The Somnium Files in arrivo?

Spike Chunsoft ha lanciato quello che pare essere il classico sito teaser di tradizione nipponica per un nuovo gioco il cui annuncio dovrebbe arrivare entro due giorni, a quanto pare, al momento identificato come "Nirvana Initiative".

Il tutto è partito con una pagina relativa a "Nine Eyes TV", che include una serie di puzzle traducibili con il titolo in questione, ovvero Nirvana Iniziative, che a quanto pare indica un nuovo progetto, a meno che non sia proprio il titolo vero e proprio del gioco in sviluppo.

Inserendo tali parole all'interno della stringa in cui immettere la "password", compare un conto alla rovescia che scade tra 48 ore circa, ovvero la mattina del primo luglio 2021, data in cui dovremmo assistere all'annuncio ufficiale del gioco, a meno che non venga spoilerato prima sulle riviste cartacee, come accade tradizionalmente con queste iniziative dei team nipponici.

Compare anche l'url "https://www.spike-chunsoft.co.jp/ai-nirvana/en", ancora non attivo, che fa pensare al titolo AI: Nirvana, cosa che potrebbe indicare un seguito di AI: The Somnium Files, il gioco di Kotaro Uchikoshi, cosa peraltro confermata dal tipo di enigmi e dalle immagini a corredo, che potrebbero rientrare nello stile.

Potrebbe dunque essere in arrivo l'annuncio del nuovo gioco di Uchikoshi, il quale ha da poco lasciato Spike Shunsoft per fondare il team Tom Kyo Games, responsabile tra l'altro di World's End Club, ma rimane legato all'etichetta per la produzione delle sue avventure come AI: The Somnium Files, dunque potrebbe avere un altro capitolo della serie in programma.