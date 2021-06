Pokémon e Xbox Design Lab: i fan si dedicano alla progettazione di controller a tema

Xbox Design Lab è stato rilanciato con la possibilità di creare controller per Xbox Series X|S e la cosa ha ispirato vari fan di Pokémon a creare delle periferiche a tema con varie creature della serie, con diverse soluzioni interessanti.

Come visibile sul subReddit di Xbox One, ci sono al momento oltre 20 design studiati dai fan di Pokémon per richiamare i colori tipici di altrettante creature attraverso la creazione di controller che potrebbero essere definiti "a tema", anche se ovviamente non si tratta di prodotti ufficiali.

In alcuni casi, i richiami sono piuttosto evidenti, sebbene i collegamenti siano ancora piuttosto vaghi. Tra le creature protagoniste, per il momento, troviamo Charizard, Totodile, Tepig, Ivysaur, Galarian Slowpoke, Gengar e vari altri, con alcuni esempi che riportiamo qui sotto.

Xbox Design Lab: un controller in stile Gengar





Xbox Design Lab: il controller in stile Charizard





Xbox Design Lab: il controller in stile Slowpoke

Ovviamente, trattandosi di prodotti appartenenti a compagnie decisamente diverse, è impossibile che un'iniziativa del genere possa incontrare un supporto ufficiale, ma per i più creativi può rappresentare una sfida interessante.

Ricordiamo che il nuovo Xbox Design Lab è stato presentato nel corso dell'Xbox Showcase Extended, con un rilancio del sito originale che ora consente anche di creare i controller di Xbox Series X|S, disponibile a questo indirizzo.