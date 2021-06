Egret 2 Mini, altri giochi annunciati per il mini-cabinato di Taito

Egret 2 Mini è la nuova mini-console annunciata da Taito, o meglio un mini-cabinato che riprende in pieno la forma dei Coin-op della serie Egret lanciati dalla compagnia in Giappone nel 1996 e oggi vari altri giochi sono stati annunciati all'interno del catalogo.

L'Egret II Mini comprenderà in totale 40 titoli e al momento ne sono stati annunciati 33, con altri 7 che restano ancora da svelare. Tra quelli già noti, 8 sono inclusi della Paddle & Trackball Expansion, ovvero un set di espansione che aggiunge i controller in stile Paddle e la Trackball che si trovavano in alcuni cabinati per alcuni giochi specifici, come Arkanoid e Cameltry.

10 dei giochi annunciati in catalogo supportano inoltre il multiplayer cooperativo in locale. L'Egret 2 Mini è stato progettato da Zuiki su licenza ufficiale di Taito e si tratta della medesima compagnia responsabile dell'ottimo Astro City Mini da parte di Sega, che evidentemente si è specializzata in iniziative di questo tipo.

Vediamo dunque l'elenco aggiornato dei giochi inclusi: