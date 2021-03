Sega Astro City Mini: la mini-console arcade arriva in occidente, per poco

Sega Astro City Mini arriverà presto in occidente, ma probabilmente non nella modalità che avremmo sperato, visto che per il momento si parla solo di mercato USA e di una distribuzione molto limitata, non per nulla ad opera di Limited Run Games.

Per il momento, in base a quanto riferito da Polygon, ci sono notizie solo dell'arrivo in USA di Sega Astro City Mini, attraverso l'iniziativa di Limited Run Games: la compagnia aprirà i preorder per la mini-console il 26 marzo ma le unità a disposizione sono solo 3500, dunque ci sarà probabilmente una notevole ressa.

La console in questione costa 129,99 dollari sul mercato americano, molto vicino al prezzo originale giapponese, con la possibilità anche di acquistare un gamepad aggiuntivo per 27,99 dollari e un "arcade style kit" che aggiunge un piccolo sgabello e un pannello decorativo superiore a 39,99 dollari, mentre pare non sia disponibile l'arcade stick distribuito in Giappone insieme al prodotto originale.

Ricordiamo che Sega Astro City Mini è una riproduzione in piccolo delle celebre macchine arcade coin-op "Astro City" particolarmente diffuse in Giappone, il tutto però in scala ridotta ma con uno schermo LCD incluso e una pulsantiera funzionante. La mini-console può comunque essere attaccata alla TV attraverso HDMI e ha due porte USB-A.

Purtroppo non ci sono informazioni ufficiali sull'arrivo in Europa, dove non c'è al momento una distribuzione da parte di Sega, sebbene il dispositivo sia acquistabile attraverso canali d'importazione. Ricordiamo la lineup completa dei giochi presenti nella nuova mini console, tutta votata agli arcade da sala storici di Sega:

Alex Kidd: The Lost Stars (with Stella)

Alien Storm

Alien Syndrome

Altered Beast

Arabian Fight

Bonanza Bros.

Columns

Columns 2

Cotton

Crack Down

Cyber Police ESWAT

Dark Edge

Dottori Kun (Dot Race)

Fantasy Zone

Flicky

Gain Ground

Golden Axe

Golden Axe: Revenge of Death Adder

My Hero

Puyo Puyo

Puyo Puyo 2

Puzzle & Action: Ichidant-R

Puzzle & Action: Tant-R

Rad Mobile

Quartet 2

Scramble Spirits

Sega Ninja

Shadow Dancer

Shinobi

Sonic Boom

Space Harrier

Stack Columns

Thunder Force AC

Virtua Fighter

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy 3: Monster Lair