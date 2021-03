Watch Dogs: Legion: ecco i contenuti gratuiti in arrivo

Ubisoft ha svelato quali saranno i contenuti gratuiti per Watch Dogs: Legion in arrivo nelle prossime settimane, che comprendono la modalità single player e quella multiplayer. Fornite anche informazioni sulle novità in arrivo per chi ha acquistato il pass stagionale. Leggiamo:

I contenuti post-lancio di Watch Dogs: Legion comprendono per tutti i giocatori:

23 marzo: Capobranco, la prima Operazione Tattica che richiede lavoro di squadra ed efficienza, è disponibile nella modalità online di Watch Dogs: Legion. Lavorando con un informatore, la DedSec scopre una pericolosa iniziativa che porta un'avanzatissima IA a coscienza collettiva nella Guerriglia Urbana con i Droni. Devono affrettarsi per fermare il programma mentre traccia e scoprire una terrificante minaccia nascosta al centro di tutto.

Alla fine di maggio, i giocatori avranno accesso a due nuove modalità PvP: Estrazione Invasione, la preferita dei fan, insieme a una nuova Operazione Tattica, Project Omni, per la modalità online di Watch Dogs: Legion. Project Omni è una sfida intensa e impegnativa che richiede un gruppo di quattro giocatori per infiltrare un progetto segreto e scoprire perché i dispositivi Optik dei londinesi stanno creando dei problemi ai loro cervelli.

Per i possessori di pass stagionali:

[Fine aprile], Mina, una cavia di esperimenti transumani che possiede l'abilità di controllare le menti, sarà disponibile con una nuova missione.

[Fine giugno] uscirà Watch Dogs: Legion - Bloodline, una nuova linea narrativa che include Aiden Pearce e Wrench dei precedenti episodi di Watch Dogs, completamente giocabili nella campagna single player e online.

[Agosto], Darcy, membro dell'Ordine degli Assassini da Assassin's Creed sarà disponibile come personaggio giocabile con nuove missioni.

Ubisoft ha anche annunciato che Watch Dogs: Legion sarà giocabile gratuitamente per tutto il weekend.