Watch Dogs: Legion giocabile gratuitamente nel fine settimana

Ubisoft ha annunciato che Watch Dogs: Legion sarà giocabile gratuitamente per il fine settimana, ossia per il periodo che andrà dal 25 al 29 marzo 2021. Da domani 24 marzo sarà inoltre possibile precaricare il gioco, così da non sprecare nemmeno un minuto del periodo di prova.

L'offerta va comunque oltre il periodo di prova, visto che Watch Dogs: Legion sarà anche in sconto del 50% del prezzo base per i prossimi giorni. Da notare che la prova gratuita consentirà di giocare single player e online. Tutti i progressi fatti saranno conservati nel caso si decida di acquistare la versione finale.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Ubisoft annuncia che Watch Dogs: Legion sarà disponibile gratuitamente dal 25 al 29 marzo sulle piattaforme Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC. Inoltre, domani sarà disponibile il pre-load.

Tutti i personaggi della Londra del futuro saranno reclutabili e giocabili durante il Weekend di Prova Gratuita sia nella modalità single-player che in quelle online. I giocatori potranno esplorare tutte le attività dell'open world, come giocare a freccette al pub locale e partecipare a combattimenti a mani nude, così come esplorare metà degli otto quartieri, tra cui City of London e Islington & Hackney. Inoltre, i giocatori potranno scoprire la verità sulla missione Skye Larsen.

I giocatori che vorranno continuare la loro lotta potranno conservare i risultati conseguiti nel gioco e ottenere sconti per Watch Dogs: Legion e per i pass stagionali su differenti piattaforme: