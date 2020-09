Sega Astro City Mini, svelata la lineup completa dei giochi presenti nella nuova mini console

Sega Astro City Mini non ha più segreti, almeno per quanto riguarda l'elenco dei giochi presenti al suo interno al lancio, visto che a questo punto la lineup è completa con l'ultimo gruppetto di 13 giochi annunciato oggi da aggiungere a quelli già noti.

Abbiamo visto che la nuova mini-console Sega ha una data di uscita in Giappone fissata per il 17 dicembre 2020, ma purtroppo tutto tace per quanto riguarda la sua eventuale distribuzione in occidente. Per farci invidiare ancora di più gli utenti giapponesi, dunque, possiamo dare un'occhiata all'elenco completo dei giochi presenti all'interno di Sega Astro City Mini, che contiene in totale 36 titoli classici Sega, appartenenti al catalogo arcade della compagnia: