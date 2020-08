Sega Astro City Mini, la nuova mini-console Sega ha una data di uscita in Giappone

Sega Astro City Mini ha infine una data di uscita ufficiale per quanto riguarda il Giappone, unico mercato su cui la macchina è stata confermata, d'altra parte, con il 17 dicembre 2020 come giorno scelto dalla compagnia per il lancio e alcuni nuovi giochi confermati al suo interno.

Sega Astro City Mini arriverà dunque in tempo per Natale in Giappone, in base a quanto era stato riferito anche nel momento dell'annuncio, che voleva la nuova miniconsole con 36 giochi arcade in arrivo verso la fine del 2020, ma mancano ancora informazioni sull'eventuale lancio nei mercato esteri.

Potrebbe effettivamente trattarsi di un'iniziativa legata al solo mercato nipponico: il cabinato Astro City è infatti una macchina tipica in Giappone, dove ha ospitato tutti i maggiori successi arcade di Sega negli anni 90, ma meno nota in occidente.

L'Astro City Mini replica fedelmente le forme del cabinato in questione, ma ovviamente con una dimensione molto più piccola e praticamente portatile in maniera simile a quanto visto con il Neo Geo Mini, con all'interno 36 giochi pre-caricati facenti parte del catalogo storico di Sega, il tutto al prezzo di 12.800 yen, ovvero circa 100 euro.

Non abbiamo ancora l'elenco completo dei 36 giochi che saranno presenti al suo interno, con i 13 titoli rimanenti che verranno annunciato durante un livestream di Famitsu fissato per il 3 settembre 2020, ma intanto questi sono i giochi confermati finora: