Nintendo, basta lanciare i Direct in questo modo

Anche oggi Nintendo ha deciso di pubblicare il nuovo Nintendo Direct senza avvisare nessuno. Così, di botto, senza nemmeno sentire il bisogno di creare un po' di hype o di richiamare stampa e influencer per fare da cassa di risonanza. Un comportamento che onestamente non capiamo e vorremmo dire "basta" a questo genere di cose. Capiamo, soprattutto in tempi di Covid-19, che non è possibile organizzare eventi stampa, ma avvisare almeno 24 ore prima che si ha intenzione di pubblicare un nuovo Nintendo Direct non dovrebbe essere un grosso problema per una multinazionale di queste dimensioni.

Ovviamente lo diciamo da professionisti, che vorrebbero poter avere il tempo e la possibilità di organizzare il meglio i lavori, in modo da non trovarsi in un sonnecchioso pomeriggio di settembre a dover gestire una nuova (micro) console, una manciata di giochi e un'originale esperienza A/R da salotto.

Ma soprattutto lo diciamo da appassionati, che amano la trepidante attesa prima degli eventi, che adorano fantasticare sugli annunci che saranno fatti e poi discutere di tutto quello che si è visto. Giocatori che vogliono scoprire lentamente tutto quello che è stato annunciato e senza avere la possibilità di saltare in avanti con il filmato.

Gotthold Ephraim Lessing dice: "L'attesa del piacere è essa stessa il piacere," una frase ripresa da una celebre pubblicità. Un concetto che, a nostro avviso, si sposa molto bene con quello che sta succedendo. Sapere tutto e subito, senza un minimo di attesa, toglie gran parte del fascino di questi annunci.

E dato che non si sta parlando (solo) del nuovo gioco Nintendo Online o di nuovi mobili di Animal Crossing, ma dei festeggiamenti per i 35 anni della più celebre icona dei videogiochi al mondo, ovvero Super Mario era lecito aspettarsi qualche cerimonia in più.

È quasi un anno che Nintendo non trasmette un vero e proprio Direct e, al posto di "migliorare" ultimamente sta gestendo in maniera più erratica la sua comunicazione.

Sappiamo, ovviamente, che i numeri danno ragione a Nintendo e non a noi. Switch sta vendendo estremamente bene, le sue esclusive superano con facilità il milione di copie vendute e le terze parti fanno di tutto per pubblicare i loro giochi sulla piattaforma della grande N. Ma un po' più di visibilità, crediamo, non può farle che bene.

Sopratutto se il colosso di Kyoto ha intenzione di allargare i confini del suo business, rendendo sempre di più ampia la sua offerta ludica. Tra Mario Kart Live: Home Circuit, un gioco di corse in realtà aumentata con Nintendo Switch e macchina telecomandata, le collaborazioni con LEGO, Levi's e i parchi di divertimenti, il videogiochi stanno diventando sempre più una delle fonti di introito della grande N.

Che però avrà sempre bisogno dei videogiocatori per far sì che i suoi prodotti vendano come il pane. Per questo vogliamo dire basta. Nintendo, ti vogliamo bene, ma rivogliamo una comunicazione più lineare dei tuoi giochi.

Nel caso, qui potete trovare tutte le notizie dell Nintendo Direct dei 35° anniversario di Super Mario.

Che ne dite? Parliamone!