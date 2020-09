Doom Eternal: un video confronta le RTX 3080 e le RTX 2080Ti a 4K

Un nuovo spettacolare video pubblicato da Nvidia mostra una vera e propria lotta fra titani. Il colosso della tecnologia mette a confronto la sua più recente GPU, ovvero la RTX 3080, con una 2080Ti. Al centro della contesa c'è Doom Eternal, sparato a 4K con dettagli al massimo e il counter per i frame attivato.

Nvidia ha svelato le schede della famiglia Ampere solo qualche giorno fa e già sono diventate il nuovo benchmark per l'industria. Capirete il perché leggendo i prezzi in Italia, date di uscita e caratteristiche delle Nvidia RTX 3070, 3080 e 3090, ma anche guardando il video che abbiamo pubblicato qui sopra.

La RTX 3080, infatti, è in grado di raggiungere performance migliori del 50% rispetto a una GeForce RTX 2080Ti, senza dubbio una delle schede più performanti attualmente sul mercato. Doom Eternal, sparato in 4K e con dettagli al massimo, è uno spettacolo in grado di andare quasi sempre oltre a 120 fotogrammi al secondo, con punte che superano i 200FPS.

Le 2080Ti, invece, si "accontentano" di superare agilmente i 60 fotogrammi al secondo e punte che si avvicinano ai 100 fotogrammi. Delle performance davvero notevoli, che dimostrano come le nuove RTX 30 siano il più grande salto generazionale della storia delle GeForce.

Cosa ne pensate di questi risultati?