Minecraft Live a ottobre: tra Xbox Series X e RTX, novità in arrivo sul gioco Mojang

Minecraft sarà protagonista di un nuovo evento dedicato con il Minecraft Live fissato per il 3 ottobre 2020, dal quale ci attendiamo diverse novità per il gioco Mojang che potrebbero coinvolgere gli aggiornamenti RTX sul ray tracing e l'approdo su Xbox Series X.

Qualche indizio su annunci e novità in arrivo all'evento può forse essere dedotto dal trailer di presentazione riportato qui sopra, dove viene riportata la data del Minecraft Live, che parla di "enormi aggiornamenti" e della possibilità di "scegliere i prossimi mob" da inserire nel gioco.

L'evento Minecraft Live verrà trasmesso in diretta il 3 ottobre 2020 alle ore 18:00 italiane, dunque seguiremo la questione e riporteremo le novità che emergeranno in tale occasione. Il mondo creato da Mojang nel frattempo si è espanso e oltre al Minecraft classico ora possiamo guardare anche a Minecraft Dungeons e Minecraft Earth, tutti probabili protagonisti di questo nuovo Minecraft Live.

Tra le novità di maggiore interesse, tuttavia, ci sono i lavori in corso che riguardano l'applicazione del ray tracing in Minecraft con il progetto RTX e anche l'utilizzo di tale tecnologia su Xbox Series X, visto che il gioco con ray tracing era tra le demo mostrate per illustrare le capacità tecniche della console Microsoft. Considerando la vicinanza del Minecraft Live al potenziale lancio della next gen, non è escluso che emergano novità anche sotto questo aspetto.