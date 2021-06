Taito ha annunciato Egret 2 Mini, nuovo mini cabinato arcade con 40 giochi

È in arrivo un nuovo mini cabinato arcade, questa volta da parte di Taito con l'Egret II Mini, un dispositivo che ricorda altre iniziative simili viste di recente e contenente 40 giochi, anche questo al momento previsto solo per il mercato nipponico, in attesa di ulteriori sviluppi.

L'Egret II Mini è una fedele riproduzione dell'omonima macchina coin-op da sala giochi da parte di Taito, costruita seguendo il medesimo concept dell'Astro City Mini da parte di Sega o il Neo Geo Mini e piuttosto somigliante anche come forma. Riprende precisamente l'aspetto dei cabinati da sala che ospitavano i giochi Taito in Giappone, ma tutto riprodotto in scala molto più piccola.

Egret II Mini di Taito è una riproduzione in piccolo dell'omonimo cabinato

La macchina in questione venne lanciata originariamente nel 1996 da Taito, come dispositivo standard in grado di accogliere i vari titoli classici del catalogo della compagnia, andando dalle origini come Space Invaders del 1978 ai giochi arcade degli anni 90.

Una selezione di questi sarà presente già inclusa all'interno dell'Egret II Mini con 40 giochi, più altri 10 che verranno venduti separatamente per un totale di 50 attraverso aggiornamenti successivi. Tra le caratteristiche peculiari dell'Egret II Mini c'è la possibilità di ruotare fisicamente lo schermo per posizionarlo in verticale, in modo da riprodurre al meglio l'esperienza di diversi titoli come Space Invaders e altri shooter, e una plancia di controllo aggiuntiva contenente una trackball e un potenziometro, utilizzabili su altri giochi classici che sfruttavano tali particolari controlli come (rispettivamente) Cametry e Arkanoid.

Per il momento, questi sono i giochi annunciati per il dispositivo, ma si tratta solo di una prima parte: