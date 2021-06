PlayStation Store, Operation: Tango e Ghosts 'n Goblins Resurrection

Operation: Tango

Operation: Tango, i due protagonisti del gioco.

Disponibile nella line-up di giugno di PlayStation Plus, sebbene solo nella versione PlayStation 5, Operation: Tango (PS5 e PS4, 16,99 euro) è una brillante avventura a base cooperativa in stile spy story, in cui due giocatori devono collaborare per portare a termine le missioni di una campagna breve ma intensa, rigiocabile a parti invertite per poter sfruttare al massimo l'esperienza.

I due protagonisti del gioco sono infatti un agente segreto e un hacker, che si muovono nello scenario in maniera differente e possiedono abilità peculiari: la prima agisce in maniera diretta rispetto alle insidie e ai nemici presenti nella mappa, mentre il secondo prende il controllo di telecamere e impianti di sicurezza per poterle aprire la strada.

Nel caso un cui siate interessati, ecco la nostra recensione di Operation: Tango.