God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e l'E3 2021 ne Il Cortocircuito di oggi

Appuntamento imperdibile quello de Il Cortocircuito di oggi. A partire dalle 16, sul canale Twitch di Multiplayer.it andrà in onda la diretta, dedicata questa volta al caso Sony: precisamente, all'annuncio che God of War Ragnarok e Gran Turismo 7 saranno cross-gen. Inoltre, ci sarà spazio anche per l'E3 2021 e per il caos delle conferenze.

Come al solito alla guida della diretta ci saranno i nostro Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino che sono pronti a raccontarvi le novità più interessanti della settimana con il loro solito stile.

Ecco, dunque, il sommario di oggi: