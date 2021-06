Scarlet Nexus: l'Explanation Trailer spiega i dettagli tra storia e gameplay in italiano

Scarlet Nexus viene spiegato più nel dettaglio con un lungo Explanation Trailer pubblicato oggi da Bandai Namco e visibile anche in italiano qui sopra, con oltre 8 minuti di informazioni sull'action RPG in arrivo.

Dopo un'introduzione sulla storia, il trailer prosegue spiegando diverse caratteristiche dei personaggi e del gameplay per Scarlet Nexus, parlando anche di Yuito, Kasane e i poteri dei loro alleati. Per chi non avesse seguito la questione, il gioco è un action RPG in terza persona ambientato in un prossimo futuro di una realtà alternativa dove l'umanità ha sviluppato poteri extrasensoriali ma si è trovata anche a fronteggiare una terribile minaccia.

In Scarlet Nexus, la Terra si trova costantemente sotto attacco da parte degli "Others", misteriosi esseri apparentemente alieni che discendono dall'Extinction Belt e hanno sconvolto l'umanità. L'unica forza di difesa contro queste minacce è rappresentata dalla Other Suppression Force (OSF), di cui fanno parte i combattenti protagonisti del gioco.

Yuito Sumeragi e Kasane Randall sono i personaggi principali che possono essere utilizzati dal giocatore, incaricati di difendere New Himuka dall'invasione degli Others: entrambi sono in grado di utilizzare armi ed equipaggiamenti specifici dell'OSF ma anche abilità speciali che garantiscono poteri sovrumani, in particolare la telecinesi che consente di lanciare oggetti contro i nemici.

I poteri speciali del protagonista possono essere ampliati e potenziati attraverso una "brain map" che funziona in maniera simile a un classico skill tree ma tutto incentrato sui poteri psionici che sono stati sviluppati in questo particolare mondo. Ricordiamo che è disponibile la demo di Scarlet Nexus sia su Xbox che su PlayStation, mentre potete trovare ulteriori dettagli nel provato dell'action di Bandai Namco da parte di Aligi Comandini.